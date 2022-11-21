تدمير ثلاث مضافات لـ

2022/11/21 | 09:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمناعلنت قيادة القوة الجوية، يوم الاثنين 21 تشرين الثاني 2022، تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش الارهابي في كركوك.

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