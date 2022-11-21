شاهد بالفيديو.. انطلاق المونديال في قطر .. اول دولة عربية تحتضن كأس العالم بتحضيرات تبهر | اخبار الثامنة 2022/11/20

2022/11/21 | 09:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BaTMnhOANXk

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