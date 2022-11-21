مقتل وإصابة 5 اشخاص بنزاع مسلح شرقي بغداد

2022/11/21 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - امن

افاد مصدر أمنى، اليوم الاثنين، بمقتل واصابة 5 اشخاص نتيجة اطلاق نار متبادل بسبب نزاع مسلح في منطقة الرشاد شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "شخصا واحدا توفى وأصيب أربعة اخرين، نتيجة اطلاق نار متبادل بسبب نزاع مسلح في منطقة الرشاد شرقي بغداد".

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