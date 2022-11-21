للمرة الرابعة في شهرين.. وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني

2022/11/21 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن استدعاء السفير البريطاني في طهران، وتسليمه "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة"، نظرا لاعتداء مجموعة على مبنى السفارة في لندن والإساءة للعلم الإيراني.





وأشار المدير العام لدائرة المراسيم بوزارة الخارجية الذي استدعى السفير البريطاني في طهران، إلى تعهدات الحكومة البريطانية المنضوية في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1961 و1963) وأبلغ السفير البريطاني احتجاجه على فشل شرطة بلاده في منع وقوع هكذا أحداث مؤسفة.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني، عن أسفه لقاء هذا الهجوم، مؤكدا أنه سينقل موقف طهران إلى لندن، معربا عن تطلعه إلى عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

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