ضربات جوية تدمر ثلاث مضافات لداعش في كركوك

2022/11/21 | 09:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة القوة الجوية، يوم الاثنين، تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش الارهابي في كركوك.

وذكرت القيادة في بيان انه “تن تنفيذ ضربات جوية لأوكار العصابات الإرهابية ضمن قاطع المركز المتقدم لعمليات كركوك، بواسطة طائرات ( F16 ) استهدفت أوكار داعش الإرهابي”.

وأضافت، أن “الضربات الجوية نتج عنها تدمير 3 مضافات لداعش”.

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