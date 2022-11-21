بعد انتخابات مبكرة.. توكاييف يفوز بولاية رئاسية جديدة في كازاخستان

2022/11/21 | 09:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات أولية، إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف فاز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المبكرة التي أجريت يوم الأحد، وحصل على 81.31 في المئة من الأصوات.

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