2022/11/21 | 09:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلدة إيطالية تقدم 30000 ألف دولار لمن يريد الانتقال إليها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/21 | 09:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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