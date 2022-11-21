2022/11/21 | 09:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تقام ،اليوم الإثنين ،ثلاث مباريات في دوري المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.وتلتقي في الساعة الرابعة عصرا انكلترا مع ايران ، وفي الساعة السابعة مساء تلتقي السنغال و […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



ثلاث مباريات في اليوم الثاني من مونديال قطر 2022 المركز الخبري الوطني.

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