مكتب وزير التربية يوضح ضوابط التقديم للامتحان الخارجي

2022/11/21 | 09:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر مكتب وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري،اليوم الاثنين، توضيحا حول ضوابط التقديم للامتحان الخارجي.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، انه “اجابة للاستفسارات التي وردتنا بخصوص النقطة الثانية من […]

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