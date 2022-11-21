جهات عديدة لمكافحة الفساد بالعراق.. إجراءات شكلية أم ضرورة ملحة؟

2022/11/21 | 10:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من السمات التي كانت ولا تزال تميز الحكومات العراقية بعد تشكيلها، اتخاذها خطوات وإجراءات مباشرة لتشكيل هيئة أو لجنة عليا لمكافحة الفساد ما يثير العديد من التساؤلات عن جدواها.

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