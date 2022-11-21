أمانة بغداد: معسكر الرشيد سيكون ثاني أكبر متنزه في العاصمة

2022/11/21 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مدير علاقات وإعلام أمانة بغداد محمد الربيعي، الاثنين، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عرض تأهيل وتطوير مداخل مدينة بغداد الأربعة على الاستثمار، مشيراً إلى اعتماد التصاميم الحديثة التي تعكس الواقع الحضاري للعاصمة.

وقال الربيعي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "الأمانة تحرص على إعادة تأهيل جميع الساحات ضمن خطتها للعام الحالي، مؤكداً في الوقت نفسه إنجاز عملية تأهيل ساحات التحرير وكهرمانة والأمة، إضافة إلى ساحة الحسنين والفردوس، منبها إلى أن الأعمال مستمرة لتأهيل الساحات المتبقية".

ولفت إلى أن "أعمال تنظيف وإزالة الأنقاض من معسكر الرشيد مستمرة وتم إنجاز المرحلة الأولى منها، إذ رفعت حتى الآن آلاف الأطنان من تلك الأنقاض والنفايات التي كانت موجودة منذ العام 2003، فضلاً عن إزالة المتجاوزين هناك".

وتابع الربيعي، أنه "جاري العمل لتحويل معسكر الرشيد إلى ثاني أكبر متنزه في مدينة بغداد، إذ سيضم مساحات خضراء ومدينة ألعاب ترفيهية".

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