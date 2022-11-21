تصريح من البنك المركزي بشأن اطلاق فئة الـ 20 ألف دينار

2022/11/21 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي أن الوقت لايـزال مبكراً لإطلاق عملة فئة 20 ألف دينار للتداول.

وقــال مصدر مسؤول في البنك بتصريح للصحيفة الرسمية إن "البنك لايزال في طور الاستعداد لدراسة وتصميم ومدى تأثير تلك العملة في المجتمع العراقي"، مشيراً إلى أنه من المبكر طبعها وإطلاقها للتداول خلال المرحلة القريبة القادمة".

وبين أن "إصدار تلك الورقة سيحس من السلسلة الوطنية للأوراق النقدية فضلا عن أنه سيضيف فئة وسيطة لـلأوراق النقدية، ستسهل من التداول النقدي بين المواطنين".

وأكد المصدر أنه "لن يتم سحب أي فئات نقدية قديمة، وهذه الفئة ستضاف لبقية الفئات بهدف تحسين التداول النقدي وإغنائه.



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وإشـار إلى أن "البنك بصدد التفاهم والاتفاق مع دور الطبع الرصينة لاختيار الألـوان والخصائص الأمنية للأوراق وغير ذلك من تفاصيل فنية وإجرائية".

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