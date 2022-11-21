خام البصرة يهوي بنحو 2% مع انخفاض النفط عالمياً

2022/11/21 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اقتصاد

سجلت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الاثنين، انخفاضا بنحو 2%، تزامناً مع انخفاض اسعار النفط عالمياً.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 1.54دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.78 % ليصل الى 84.97 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 1.54 دولارا وبنسبة تغيير بلغت 1.90 % ليصل الى 79.32 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا مع ضعف الطلب الصيني ثاني اكبر مستهلك للنفط بالعالم مع توقعات بركود اقتصادي في اوربا وامريكا.

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