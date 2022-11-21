بغداد اليوم- اقتصاد
سجلت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الاثنين، انخفاضا بنحو 2%، تزامناً مع انخفاض اسعار النفط عالمياً.
وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 1.54دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.78 % ليصل الى 84.97 دولارا للبرميل الواحد.
وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 1.54 دولارا وبنسبة تغيير بلغت 1.90 % ليصل الى 79.32 دولارا.
وشهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا مع ضعف الطلب الصيني ثاني اكبر مستهلك للنفط بالعالم مع توقعات بركود اقتصادي في اوربا وامريكا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام البصرة يهوي بنحو 2% مع انخفاض النفط عالمياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام البصرة يهوي بنحو 2% مع انخفاض النفط عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).