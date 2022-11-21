ديالى.. قوات الحشد تشرع بعملية تفتيش واسعة في حوض الثلاب

2022/11/21 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - امن

شرعت قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بتنفيذ عملية تفتيش وتأمين واسعة من ثلاثة محاور حول حوض الثلاب جنوب غرب قضاء خانقين في ديالى.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيادة عمليات ديالى شرعت بعملية الشهيد أحمد مكصد لملاحقة داعش وتدمير مخابئه في حوض الثلاب الواقعة جنوب غرب قضاء خانقين في ديالى".

وأضاف، ان "العملية انطلقت بثلاثة محاور، الأول يقوده اللواء الرابع وقوة من المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي والمحور الثاني يقوده اللواء 11 قيادة / قيادة عمليات الفرات الأوسط بالحشد والمحور الثالث يقوده فوج القوات الخاصة للقيادة وقوة من اللواء الأول".

وأكد البيان ان "العملية انطلقت لإدامة زخم العمليات بالمحافظة وباستناد الى معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة وبإسناد طيران الجيش وصنوف وخدمات القيادة"، لافتا الى ان "عمليات ملاحقة داعش مستمرة ضمن قواطع العمليات".

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