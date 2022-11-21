2022/11/21 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم - ديالى

نظم العشرات من عقود محطة المنصورية في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، اضرابا مؤقتا ووقفة احتجاجية لرفع 3 مطاليب.وقال احمد هاشم احد موظفي العقود لـ( بغداد اليوم)، إن "عقود محطة المنصورية الغازية نظموا وقفة احتجاجية مع اضراب عن العمل بشكل مؤقت، فيما رفعوا 3 مطاليب رئيسية ابرزها تثبينهم على الملاك العام اسوة باقرانهم في بقية الوزارات".واضاف، أن "التثبيت ابسط حقوقهم بعد عمل وجهد استمر سنوات عدة في ظروف امنية صعبة وجرحة"، مؤكداً أن "الحراك السلمي لعقود المحطة مستمرة ولن تتوقف".يذكر أن محطة المنصورية أنشأت من قبل شركة فرنسية قبل 10 سنوات بكلفة بلغت اكثر من نصف مليار دولار وهي تنتج حاليا من 500- 600 ميكا واط بالاعتماد على الغاز المستورد من ايران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لعقود محطة المنصورية الغازية في ديالى (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لعقود محطة المنصورية الغازية في ديالى (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).