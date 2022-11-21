الحكيم يخاطب بشأن الطرق الخارجية: أصبحت للموت

2022/11/21 | 10:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم العالمي لإحياء ذكرى حوادث الطرق ندعو للإهتمام بالطرق الخارجية وتعبيدها وتوسعتها وتأثيثها بعلامات الدلالة والتحذير لاسيما وأن بعضها في العراق أصبحت تسمى بطرق الموت، ونحث الجهات المعنية على إطلاق حملة وطنية تثقيفية لتوعية المواطنين على الإلتزام بإجراءات السلامة للحد من حوادث الطرق التي تخلف مئات الضحايا سنويا.عمار الحكيم

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