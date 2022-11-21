2022/11/21 | 10:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية.



مثل هذا العدوان لا يزيد التوترات على نحو طائشٍ فحسب، بل يتسبب أيضاً في وقوع مأساة.



أياً كانت الحسابات الخارجية التي تسعى دولةٌ مجاورةٌ إلى تسويتها، فإن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.

التالي

منذ 11 دقيقة

السوداني يهنئ دولة قطر على افتتاح كأس العالم

منذ 18 دقيقة

السوداني يشدد على أهمية الارتقاء بما يُقدم من خدمات صحية للمواطن

منذ 11 ساعة

نائب: السوداني وضع مكافحة الفساد في سلم أولوياته

منذ 11 ساعة

برلماني يكشف عن اجتماع نيابي لمناقشة الاعتداءات التركية

منذ 12 ساعة

نائب يكشف سبب انخفاض مبيعات البنك المركزي

منذ 12 ساعة

الطاقة النيابية: خطتنا بناء محطات عملاقة وانهاء الحلول الترقيعية

منذ 13 ساعة

السوداني: توفير العلاجات في المستشفيات الحكومية من أولويات عملنا للمرحلة المقبلة

منذ 14 ساعة

الخدمات النيابية تحدد بديلاً لمعالجة ملف العشوائيات

منذ 14 ساعة

العراق والولايات المتحدة يبحثان إدامة زخم الحرب على الإرهاب

منذ 14 ساعة

اجتماع موسع داخل البرلمان لمناقشة تفعيل اللجان النيابية وتهيئة مشاريع القوانين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي: يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي: يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).