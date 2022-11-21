طائرات F16 تدك أوكار داعش في كركوك

2022/11/21 | 10:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب هجوم لتنظيم داعش يوم السبت بسقوط أربعة شهداء.

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