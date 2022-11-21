بالصور.. حملة تفتيش واسعة في بغداد بحثاً عن مطلوبين

2022/11/21 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بتنفيذ حملة تفتيش واسعة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد بحثا عن مطلوبين.

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