بالصور:وفد عراقي من العتبة الحسينية يزور عوائل شهداء الحادث الارهابي في مدينة شيراز ويتفقد الجرحى في المستشفيات

2022/11/21 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من العتبة الحسينية المقدسة

مدينة شيراز الإيرانية لتقديم التعازي

لعوائل شهداء العمل الارهابي في مرقد

السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم ((شاه

جراغ ))

وبحسب مصدر بالعتبة الحسينية لوكالة

نون الخب

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