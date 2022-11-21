الجوازات العامة تتحدث عن الحوكمة والجواز الالكتروني وتصدر مليون و٥٠٠ الف جواز

2022/11/21 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الجوازات العامة عن خططها

للعام المقبل المتمثلة بالدفع تجاه

الحوكمة والدمج والدفع والجواز

الالكتروني وجددت سعيها ليكون الجواز

العراقي حاملا لافضل الامتيازات

الامنية والمعلوماتية، واعلنت عن

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