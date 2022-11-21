الغارديان: كيف تمت سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الدولة العراقية؟

2022/11/21 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيون اطلقوا عليها وصف “سرقة

القرن”، انها عملية نهب وقحة لعدة

مليارات من الدولارات من خزائن الدولة

قد ألقت بظلالها على البلاد.

وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية في

تقرير لها الى انه وفقا لمصادر و

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