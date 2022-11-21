2022/11/21 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن تبلغ إيراداته مستوى قياسيا عند 7 مليارات و500 مليون دولار، خلال الدورة التي امتدت لـ 4 أعوام وصولا إلى مونديال قطر 2022.وتحققت هذه الأرقام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مونديال قطر 2022 يرفع إيرادات “فيفا” لمستوى قياسي المركز الخبري الوطني.

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