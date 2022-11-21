المدن الكردية الإيرانية تتفض دعما لمهاباد.. ومخاوف من تزايد القمع الدموي

2022/11/21 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد القتلى في المناطق ذات الأغلبية الكردية شمال غرب إيران منذ يوم الثلاثاء الماضي، إلى 36 شخصًا على الأقل، بينهم فتيان يبلغان من العمر 16 عاما قُتلا، الأحد، بحسب ما ذكرته منظمة هينغاو لحقوق الإنسان لشبكة CNN.

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