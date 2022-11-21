نقيب المهن التمثيلية في مصر يتواصل مع رامز جلال للتأكد من حالته الصحية بعد انباء اصابته بالعمى

2022/11/21 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي حقيقة ما تم تداوله في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مرض الفنان رامز جلال وإصابته بالعمى واعتزاله التمثيل.وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن كل هذه الشائعات عارية … Readmore

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