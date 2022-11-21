قطر والصين توقعان

2022/11/21 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس إدارة قطر للطاقة سعد الكعبي لرويترز، الاثنين، إن الشركة وقعت اتفاقية بيع وشراء مدتها 27 عاما مع شركة سينوبك الصينية وهي الأطول في تاريخ صفقات الغاز الطبيعي المسال.

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