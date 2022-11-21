2022/11/21 | 11:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، 21 تشرين الثاني، 2022،...

ظهرت المقالة السوداني يوجه بإجراء التحقيقات الأصولية بخصوص سجن مطار المثنى أولاً على المسلة.

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