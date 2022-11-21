بطاقة 70 ألف برميل يوميا.. احالة مشروع تكرير النفط في الديوانية الى مجلس الوزراء

2022/11/21 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، احالة مشروع للتكرير في محافظة الديوانية الى مجلس الوزراء.

وذكر بيان للوزارة على هامش الإجتماع الأول للمجلس الوزاري للطاقة إن "نائب رئيس الوزراء وزير النفط أعلن أحالة مشروع وحدة التكرير في مصفى الديوانية بطاقة (70) الف برميل باليوم الى مجلس الوزراء من اجل إقراره، والذي يهدف الى زيادة الطاقة التكريرية من المنتجات النفطية، وتوفير اكثر من ( 1500 ) فرصة عمل ، ودعم الواقع الاقتصادي للمحافظة ".

من جانبه قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن "الجلسة الاولى تضمنت مناقشة مجموعة من المشاريع، ومنها مايتعلق بدعم تجهيز الطاقة الكهربائية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة النفط للتنسيق بخصوص تجهيز الوقود".

وأكد "دعم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط لملف الكهرباء، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات، والذي ينعكس على واقع تجهيز المواطنين ".

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