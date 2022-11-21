النزاهة: ضبط تلاعب بقيمة ٣ مليارات دينار في بلدية السماوة

2022/11/21 | 11:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن مُخالفاتٍ قانونيَّة ومُغالاة في أسعار الشراء وتزويراً في عددٍ من الدوائر بمُحافظة المثنى.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “ملاكات مكتب تحقيق المُثنى تمكَّنت، بعد المُتابعة والتحرِّي، من كشف مُخالفاتٍ في التصرُّف برصيد الأمانات الخاص بمُديريَّة بلديَّة السماوة”، مُبيِّنةً “ضبط أصل كشف الحساب الجاري […]

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