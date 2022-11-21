2022/11/21 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعاني من التهاب العصب الوركي، أي "عرق النسا"، وتتساءل عن طرق علاجه؟ وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية بمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن التهاب العصب الوركي، هو أطول عصب في الجسم، ويكون في الحوض من الخلف مرورًا بالساقين إلى الأقدام، ويستمر لنحو أسابيع، إلا أنه يختفي من تلقاء نفسه أحيانًا.

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