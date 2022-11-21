سيدات العراق يواجهن الكويت في غرب آسيا لكرة الطائرة

2022/11/21 | 11:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخوض منتخبنا الوطني للسيدات مباراة في غاية الأهمية عندما يواجه شقيقهِ الكويتي ظهر اليوم الاثنين لحساب الدور ربع النهائي منبطولة غرب أسيا للكرة الطائرة سيدات.

ويأمل منتخبنا بقيادة مدربهِ راندي متي مواصلة عروضهِ القوية في البطولة لتجاوز عقبة الفريق الكويتي الذي أحتل الترتيب الثالث فيمجموعتهِ الثانية برصيد سبعة نقاط من فوزين ومثلهما في الخسارة ، بينما جاء منتخبنا الوطني في وصافة مجموعتهِ الأولى بتسعة نقاط منثلاثة أنتصارات وخسارة وحيدة امام المتصدر لبنان.

الفائز من مباراة اليوم بين منتخبنا الوطني والمنتخب الكويتي الشقيق سيواجه الفائز من مباراة اهل الدار المنتخب الأردني وضيفهِ المنتخبالسعودي في نصف النهائي.

وستنطلق المباراة عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد.

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