"غير مبرر".. كردستان تصدر بياناً شديد اللهجة بعد تجدد القصف الإيراني

2022/11/21 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بياناً أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم.

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