الأمم المتحدة تدعو لوقف الانتهاكات على الأراضي العراقية

2022/11/21 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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دعت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الى وقف الانتهاكات على الأراضي العراقية.

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