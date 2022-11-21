حكومة كردستان تدين الهجوم الايراني وتدعو لوقف الاعتداءات

2022/11/21 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

أدانت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على اراضيها، فيما دعت المجتمع الدولي إلى إتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات المتكررة.وذكر بيان صادر عن الحكومة وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة الماضية على إقليم كوردستان".واضاف أن "الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار"، داعيةً "إيران إلى وقف هذه الحملة ضد إقليم كوردستان".

واشار الى أن "حكومة الاقليم تؤكد أن الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق"، مبينةً أن "حكومة إقليم كوردستان تدعو أصدقاءها وشركائها في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة".

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