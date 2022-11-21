2022/11/21 | 11:44 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنعاني: إيران تأمل ألا تتعرض لأي تهديد انطلاقا من العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/21 | 11:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كنعاني: إيران تأمل ألا تتعرض لأي تهديد انطلاقا من العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كنعاني: إيران تأمل ألا تتعرض لأي تهديد انطلاقا من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).