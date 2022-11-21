التربية تعلن افتتاح 36 مدرسة جديدة في نينوى

2022/11/21 | 11:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن افتتاح (36) مدرسة جديدة، ذات سعات دراسية مختلفة في عموم محافظة نينوى خلال العام 2022 ، وبتمويل من قبل مشاريع تنمية الأقاليم وصندوق إعادة الإعمار والمنظمات الدولية.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه /ايزيدي 24 ، إن “المدارس الجديدة توزعت ما بين أيمن الموصل وأيسره فضلا …

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