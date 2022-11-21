2022/11/21 | 11:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بياناً أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم .وقالت الحكومة في نص البيان: “ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من حكومة الاقليم بشأن الهجمات الايرانية: انتهاكًا صارخا للاعراف الدولية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من حكومة الاقليم بشأن الهجمات الايرانية: انتهاكًا صارخا للاعراف الدولية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من حكومة الاقليم بشأن الهجمات الايرانية: انتهاكًا صارخا للاعراف الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).