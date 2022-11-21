السوداني يوعز لمستشار حقوق الانسان باجراء تحقيق اصولي في سجن مطار المثنى وسجون اخرى

2022/11/21 | 11:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، باجراء تحقيق اصولي في سجن مطار المثنى وسجون اخرى.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء : “بناءً على ما ورد من معلومات لمكتب رئيس مجلس الوزراء وما تداولته وسائل الإعلام، بخصوص … Readmore

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