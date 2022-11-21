وزير الدفاع الامريكي: قدمنا أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف وسنواصل

2022/11/21 | 11:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن قدمت أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف.جاء ذلك نقلا عن وكالة “تاس” الروسية، حيث أعرب عن “نية واشنطن مواصلة دعم كييف لأطول فترة ممكنة”.وكان المحلل السابق … Readmore

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