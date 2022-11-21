النصيري يعلن صدور كتابه الجديد

2022/11/21 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الاثنين، صدور كتابه الجديد الموسوم (البنك المركزي العراقي..مسيرة التحديات والانجازات 2022-2003) عن مركز باليت للطباعة والنشر بمناسبة الذكرى السنوية 75 لتاسيس البنك المركزي العراقي والتي صادفث الاسبوع المأضي .

وقد قام النصيري وبصحبته علي طارق المدير التنفيذي لرابطة المصارف بزيارة محافظ البنك المركزي واهدائه النسخة الاولى من الكتاب كما تم اهداء رئيس رابطة المصارف وديع نوري الحنظل نسخة منه.

واشاد المحافظ ورئيس الرابطة بالجهود المبذولة في تاليف الكتاب وقدما الشكر والتقدير للنصيري لدوره في توثيق مسيرة التحديات والانجازات المتحققة للبنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم وتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني خلال عشرين عاما .

وقد تضمن الكتاب (الوثيقة) 10 فصول و40 مبحثا وملحقا بالوثائق والضوابط واللوائح والاستراتيجيات والبيانات والجداول والاشكال الاحصائية وبعدد 450 صفحة.

ويستعرض الكتاب التحديات التي واجهها البنك المركزي العراقي خلال عشرون عاما والسيأسات والبرامج والاستراتيجيات التي اعتمدها والانجازات التي حققت اهدافه الواردة في قانونه النافذ 56لسنة2004 ومساهمة التطبيقات الرشيدة للسياسة النقدية بتحقيق النمو والاستقرار في النظام النقدي في ظروف الركود الاقتصادي والازمات المالية وبناء احتياطي نقدي اجنبي تحوطي كافي والسيطرة على عرض النقد والمحافظة على استقرار سعر الصرف وتحسين وضع ميزان المدفوعات واستقرار المستوى العام للاسعار والحد من التضخم.

وكان للبنك المركزي دورا مهما بتحفيز ودعم وتنشيط الاقتصاد باعادة خصم سندات الخزينة واطلاق ومتابعة تنفيذ مبادراته التمويلية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية والاستثمارية .

ويذكر ان هذا الكتاب هو الحادي عشر للمؤلف وان جميع هذه الكتب تبحث في مجالات الاصلاح الاقتصادي والمصرفي والتوثيقي .





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