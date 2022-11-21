هيومن رايتس ووتش: أطفال الدواعش اندمجوا بشكل جيد في بلدانهم الأصلية

2022/11/21 | 12:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد 73 في المئة من الأشخاص الذي أُجريت معهم مقابلات أنّ أداء الطفل "جيّد جداً" أو "جيد إلى حد ما" في الصف.

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