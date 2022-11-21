السوداني يصل الأردن في زيارة رسمية - عاجل

2022/11/21 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - سياسي وصل رئيس الوزاء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية الى الاردن.

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