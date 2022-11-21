محافظ الديوانية يحدد عبر (بغداد اليوم) موعد افتتاح مصفى الشنافية

2022/11/21 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

كشف محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الاثنين، عن موعد اكتمال العمل في مصفى الشنافية، فيما أكد أنه ستكون له انعكاسة مهمة على اقتصاد العراق.

وقال الشعلان لـ (بغداد اليوم)، إن "مصفى الشنافية سيبدأ العمل به خلال شهر موافقة مجلس الوزراء بصورة رسمية، سيما بعد تحويل المشروع من لجنة الطاقة الوزارية الى المجلس".

وأضاف أن "تطوير المصفى سيكتمل بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل به"، مؤكداً أن "مصفى الشنافية وأثناء بدء العمل به سيوفر فرص عمل لألفين إلى ثلاثة آلاف عامل وموظف حيث ستكون طاقته كبيرة".

وأشار الشعلان الى أن "توسعة المصفى ستكون له انعكاسة مهمة على اقتصاد العراق بشكل عام والديوانية بشكل خاص".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني عن إحالة مشروع وحدة التكرير في مصفى الديوانية بطاقة (70) الف برميل باليوم الى مجلس الوزراء من اجل إقراره".

وقال عبد الغني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مصفى الشنافية يهدف الى زيادة الطاقة التكريرية من المنتجات النفطية وتوفير اكثر من (1500) فرصة عمل ودعم الواقع الاقتصادي للمحافظة.

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