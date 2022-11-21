طلب نيابي لاستضافة رئيس هيئة الاتصالات والمدير المفوض لآسياسيل (وثيقة)

2022/11/21 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجهت رئيس السن للجنة النزاهة النيابية، ناهدة الدايني، اليوم الاثنين، طلبا لاستضافة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات والمدير المفوض لشركة اسياسيل في مقر اللجنة.وبحسب الوثيقة، التي تلقتها (بغداد اليوم)، ستكون الاستضافة يوم الاثنين المقبل من اجل مناقشة رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال، وموضوع الديون التي بذمة شركة اسياسيل.

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