2022/11/21 | 12:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة الطيران العراقي يدمر أربعة أوكار لداعش في كركوك أولاً على المسلة.

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