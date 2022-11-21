2022/11/21 | 12:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،الاثنين، الجهات المختصة بإجراء التحقيقات الأصولية بخصوص سجن مطار المثنى، فيما أوعز لمستشار حقوق الإنسان القيام بزيارة السجن وإجراء المقابلات مع النزلاء، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. رئيس الوزراء يأمر بالتحقيق في مزاعم التعذيب بسجن مطار المثنى ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. رئيس الوزراء يأمر بالتحقيق في مزاعم التعذيب بسجن مطار المثنى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).