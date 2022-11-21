قانون جرائم المعلوماتية..شبح يطارد أصحاب الرأي

2022/11/21 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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ينتقد ناشطون مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي أدرجه البرلمان ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، عادينه شبحا يطارد أصحاب الرأي بعد أن وصلت العقوبات في بعض مواده إلى السجن المؤبّد، فيما يدافع بعض السياسيين عنه بحجة حماية الأسرة.

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