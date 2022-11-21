بالفيديو.. الإطاحة بعصابة قتلت سائق

2022/11/21 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، الإطاحة بعصابة قتلت سائق "تكتك" بعد خطفه في محافظة ديالى.

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