2022/11/21 | 12:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايضاح من التربية بخصوص الطلبة غير المشمولين بسنة عدم الرسوب المركز الخبري الوطني.

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