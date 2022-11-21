تخطط لعطلة لا تُنسى في دبي؟ إليك تجربة تفاعلية ستتيح لك برنامجًا سياحيًا مثاليًا

2022/11/21 | 12:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترمز دبي إلى العديد من أنواع التجارب للكثير من الناس: منتجع شاطئي، ومغامرة صحراوية، وجنة تسوق، ومركز أعمال دولي، وحفلة بحجم مدينة.لكن أي دبي تناسبك؟ قم باختبارنا لتكتشف.

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